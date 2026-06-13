В старозагорския квартал "Железник" се радват на неочакван фонтан
След авария на пожарен хидрант тази сутрин изригна фонтан с височина над 10 метра в старозагорския квартал известен като малкия „Железник". ВиK - Стар...
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След авария на пожарен хидрант тази сутрин изригна фонтан с височина над 10 метра в старозагорския квартал известен като малкия „Железник". ВиK - Стар...
Гимназистката от старозагорското СОУ "Железник" Емили Шишкова, която преди месец причака пред дома и своята съученичка Стела, и я нападна с метална па...