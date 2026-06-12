Щурите идеи на Железния човек
Илон Мъск е един от най-популярните хора в света и напълно разбираемо. Успешен бизнесмен, гениален инженер, филантроп, прототип на образа на Тони Стар...
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Илон Мъск е един от най-популярните хора в света и напълно разбираемо. Успешен бизнесмен, гениален инженер, филантроп, прототип на образа на Тони Стар...