Бежанците тръгват през България
Сделката между Турция и Европа малко вероятна, твърдят анализатори Сделка между ЕС и Турция за контрол на миграцията ще е трудно постижима на днешнат...
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Сделката между Турция и Европа малко вероятна, твърдят анализатори Сделка между ЕС и Турция за контрол на миграцията ще е трудно постижима на днешнат...
Турция не е подготвена за членство в Европейския съюз. Това обяви председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер за германския вестник „Ханделсб...
"Който унищожи Шенген, ще погребе и вътрешния пазар на ЕС", предупреди председателят на Еврокомисията Жан-Клот Юнкер. Специалисти смятат, че връщането...