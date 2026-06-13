Изумително! Откриха мраморна глава на Зевс
Смята се, че тя датира от 2-3 в. сл. Хр.
Следете всички новини, анализи и коментари за Зевс. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Смята се, че тя датира от 2-3 в. сл. Хр.
За средната продължителност на живота
Помня студентските години, когато през лятото първокурсниците от курса ми по археология на Софийския университет поеха на стаж към античния Кабиле. Аз...
"Зевс", четвъртият късометражен филм на режисьора Павел Г. Веснаков, получи голямата награда на фестивала във френския град Брест. Лентата се е състез...
Кармен Електра призна, че най-голямата грешка в живота й е раздялата с рокаджията Дейв Наваро. "Тогава бях още съвсем млада и винаги бях недоволна от...