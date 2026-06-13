Всичко за Зевс

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Кабиле - градът на Зевс

Кабиле - градът на Зевс

Помня студентските години, когато през лятото първокурсниците от курса ми по археология на Софийския университет поеха на стаж към античния Кабиле. Аз...

06 март | 14:00
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БГ филм с гран при от Брест

БГ филм с гран при от Брест

"Зевс", четвъртият късометражен филм на режисьора Павел Г. Веснаков, получи голямата награда на фестивала във френския град Брест. Лентата се е състез...

17 ноември | 20:10
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Кармен тъжи за Наваро

Кармен тъжи за Наваро

Кармен Електра призна, че най-голямата грешка в живота й е раздялата с рокаджията Дейв Наваро. "Тогава бях още съвсем млада и винаги бях недоволна от...

06 юни | 16:46
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