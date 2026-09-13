Ново свлачище по пътя за Арбанаси
Второ свлачище се активира на изхода на Велико Търново по пътя за Арбанаси. Това съобщи бТВ и уточни, че камъни, земна маса и дървета са паднали върху...
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Второ свлачище се активира на изхода на Велико Търново по пътя за Арбанаси. Това съобщи бТВ и уточни, че камъни, земна маса и дървета са паднали върху...
Асеновград. Възстановено е движението в едната лента по пътя Смолян - Асеновград в района, където се срути свалчище тази нощ, съобщи областният управи...
Смолян. Над 4000 кубика свлечена земна маса затвори главна улица в град Неделино. Това съобщиха от Община Неделино, предаде „Фокус". Кметът на града С...