Алпинисти в снежен капан на Еверест
Алпинисти от базовия лагер на Еверест са блокирани в снежен ад в резултат на лавини, предизвикани от мощтното земетресение, което разтресе Непал днес....
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Алпинисти от базовия лагер на Еверест са блокирани в снежен ад в резултат на лавини, предизвикани от мощтното земетресение, което разтресе Непал днес....