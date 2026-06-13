Край на авантата с ливади
Фермерите, които ползват държавни или общински пасища, без да имат животни, няма да имат право на това след 2 февруари 2016 г. и ще бъдат лишени от су...
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Фермерите, които ползват държавни или общински пасища, без да имат животни, няма да имат право на това след 2 февруари 2016 г. и ще бъдат лишени от су...