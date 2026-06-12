Васил Грудев откри изложение за земеделска техника във Франция
Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев съвместно с министъра на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и горите на Франция...
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Заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев съвместно с министъра на земеделието, хранително-вкусовата промишленост и горите на Франция...