Криско с най-зелената песен в България
София. Криско спечели наградата в конкурса "Зелената песен на България" с песента "Няма к'во да стане". Снощи министърът на околната среда и водите Ис...
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София. Криско спечели наградата в конкурса "Зелената песен на България" с песента "Няма к'во да стане". Снощи министърът на околната среда и водите Ис...
София. Финалът на „Зелената песен на България" ще се проведе тази вечер в Зала 1 на НДК, съобщиха организаторите. Финалистите в музикалното състезани...
София. Поп, рок и джаз звезди ще се обединят в една обща песен на големия финал на „Зелената песен на България" на 7 декември в Зала 1 на НДК. Финалис...
Концертът ще се излъчи на 8 декември от 20:00 часа в ефира на bTV