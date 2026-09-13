Ректорът на Тракийския участва в дискусия за "Зелена България"
Университетите са тези структури, които трябва да помогнат с кадри за бъдещето
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Университетите са тези структури, които трябва да помогнат с кадри за бъдещето
Искра Михайлова връчи наградата на кмета на общината
София. Телекомът Мтел получи „Благодарствен приз за подкрепа на екологични проекти" в рамките на ежегодната кампания „Зелена България". Компанията бе...