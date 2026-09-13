Вадят на светло депутати с перки
Да се извадят на светло политиците, които имат бизнес със "зелен ток". Това предложи шефът на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев зарад...
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Да се извадят на светло политиците, които имат бизнес със "зелен ток". Това предложи шефът на парламентарната комисия по енергетика Делян Добрев зарад...
Всяка страна сама ще избира между екология, конкурентоспособност и цени на енергията Преференциите за производителите на "зелена" електроенергия тряб...
Брюксел. Европейската комисия смята да защити вече изградените ВЕИ-инсталации у нас. Това става ясно от писмо на генералния секретар на ЕК до ръководс...
Над 5 пъти за година се увеличило производството на фотоволтаици