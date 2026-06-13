Хотелиери искат помещения за аптека и здравна служба в Мелник
Над 3 месеца чакат общината да им даде за ползване свой имот В най-малкия ни курортен град Мелник виното е в изобилие, но няма аптека. Нито здравна с...
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Над 3 месеца чакат общината да им даде за ползване свой имот В най-малкия ни курортен град Мелник виното е в изобилие, но няма аптека. Нито здравна с...