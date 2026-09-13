Екшън: Купонджии се барикадираха в ресторант
Не допуснаха екипи на здравната инспекция да извършат проверка
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Не допуснаха екипи на здравната инспекция да извършат проверка
Петрички лекари протестират заради закриването на офиса на Регионалната здравна инспекция в южния град. В помещението се доставяха и съхраняваха вакси...
Добрич. Регионалната здравна инспекция в Добрич предупреждава, че в търговската мрежа може да се натъкнем на опасна козметика. Инспекторите са получил...
Благоевград. Директорът на регионалната здравна инспекция д-р Лена Павлова разпореди проверка на внезапната смърт на 44-годишния Альоша В. от благоевг...
Кърджали. Кампания за профилактика на артериалната хипертония по програма СИНДИ провежда Регионалната здравна инспекция в Кърджали. „Целта е повече х...
Благоевград. Затварят за една седмица Детска градина „Незабравка" №3 в Разлог заради починала от менингит учителка. Решението за спирането на дейност...