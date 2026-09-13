Край! Решиха за здравните книжки
Стават ли електронни?
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Стават ли електронни?
След като джипитата на места обявиха, че спират протестите срещу новите здравни правила, частните лекари обявиха ефективна стачка. От днес отделни бол...
На днешното заседание кабинетът ще разгледа проект на решение за предложение до Народното събрание за приемане на Национална здравна стратегия 2020.Ми...