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Частните лекари на протест

Частните лекари на протест

След като джипитата на места обявиха, че спират протестите срещу новите здравни правила, частните лекари обявиха ефективна стачка. От днес отделни бол...

04 април | 14:41
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