Кметът на Анкара със скандално изказване за протестите в САЩ
Кметът на Анкара Мелих Гьокчек се заяде с говорителя на Държавния департамент на САЩ Мари Харф. Той написа скандален коментар към нея в социалната мре...
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Кметът на Анкара Мелих Гьокчек се заяде с говорителя на Държавния департамент на САЩ Мари Харф. Той написа скандален коментар към нея в социалната мре...