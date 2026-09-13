Бивш служебен министър стана "професор завинаги"
Почетната титла „професор – емиратес“/професор завинаги/ ще носи бившият служебен министър на земеделието и храните Иван Станков.
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Почетната титла „професор – емиратес“/професор завинаги/ ще носи бившият служебен министър на земеделието и храните Иван Станков.
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