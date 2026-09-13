Затворник избяга от общежитието в Смолян
Мартин Шахънски е изтърпявал присъда за кражба от 2 години и 9 месеца
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Мартин Шахънски е изтърпявал присъда за кражба от 2 години и 9 месеца
София. Втори случай на избягал от затворническо общежитие в страната. Полицията издирва мъж, който изчезнал от затворническо общежитие от открит тип в...
Бургас. Иван Гюров-Шливата- който вчера успя да избяга от затворническо общежитие, най-вероятно се е измъкнал под носа на надзирателите заради жена. Т...