Силен вятър затвори варненското пристанище
Поривите на вятъра достигат над 19 м/сек.
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Поривите на вятъра достигат над 19 м/сек.
Силният вятър е съборил светофари, клони, дървета и метална ограда
Варна. Силният вятър затвори пристанището във Варна. Не могат да се използват и плавателните канали. Вятърът в морската столица е със скорост над 11 м...