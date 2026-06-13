Заради британския щам: Домино от затворени граници
СЗО призова да не се изпада в паника, ЕС бистри стратегия днес
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СЗО призова да не се изпада в паника, ЕС бистри стратегия днес
Забраната за влизане в страната се отнася за чуждестранни граждани и лица без гражданство, изключение се прави за транзитно преминаващи
Затворени са границите с Франция, Австрия, Швейцария, Дания и Люксембург