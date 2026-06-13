Банковите стрес-тестове чак в средата на 2016 г.
Финансовите институции ще плащат сами за проверката на състоянието им Новият законопроект за възстановяване и преструктуриране на банките е подготвен...
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Финансовите институции ще плащат сами за проверката на състоянието им Новият законопроект за възстановяване и преструктуриране на банките е подготвен...