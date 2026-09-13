Мъск удари най-тревожната камбана. Човечеството изчезва
За втори път най-богатият човек на планетата отправя предупреждение, свързано с демографската катастрофа
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За втори път най-богатият човек на планетата отправя предупреждение, свързано с демографската катастрофа
Най-младото население на Евросъюза е отчетено в Ирландия - средно 36 годиниБългария се нарежда сред петте най-застаряващи страни в ЕС със средна възра...
София. Средната възраст на населението в България е над 42 години и бързо се увеличава, което поставя България сред първите страни в света по интензив...
Видин. Във Видин живее най-възрастното население в ЕС, показват данни на националната статистика. Към края на 2013 година в областта са живели 95 467...
Четирима от пет младежи не могат да преместят файл
София. Застаряването на населението е основно предизвикателство за икономическия растеж, заяви министърът на финансите Петър Чобанов след представянет...
София. Всеки пети българин е над 65 години, а за една година населението на България е намаляло с над 45 000 души. Това отчита националната статистика...