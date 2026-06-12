Увеличават защитените гори със 103 000 хектара
София. В сряда Министерският съвет ще приеме постановление, с което защитените гори в България се увеличават със 103 хиляди хектара. Предприемат се ме...
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София. В сряда Министерският съвет ще приеме постановление, с което защитените гори в България се увеличават със 103 хиляди хектара. Предприемат се ме...