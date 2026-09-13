Райско кътче у нас става защитена местност
Ето къде се намира Арвалийка
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Ето къде се намира Арвалийка
В близост до гр. Плевен
До 2030 г. България трябва да има 30% защитени и 10% строго защитени морски зони
Огромен горски пожар се разгоря край Тутракан. Огънят е обхванал гори между два бивши рибарника в защитената местност Калимок-Бръшлен. Това съобщи Нов...
Рила. Над 100 души протестираха срещу изсичането на Рило-манастирската гора, намираща се в близост до Рилския манастир. Акцията е организирана от сд...
Кърджали. Близо 30 вида орхидеи се срещат в Източните Родопи, сред които пеперудоцветният салеп, включен в Червената книга на България, орхидеята пира...