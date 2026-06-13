Министрите с 3-минутни отчети пред премиера
Заседанието на кабинета днес започна с отчет на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева за свършеното пре 2019 година
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Заседанието на кабинета днес започна с отчет на вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева за свършеното пре 2019 година