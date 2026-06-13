Серина Уилямс се класира за четвъртия кръг на Индиан Уелс
Серина Уилямс се класира за четвъртия кръг на тенис турнира в Индиън Уелс. Лидерката в световната ранглиста при жените надделя в третия кръг над Зарин...
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Серина Уилямс се класира за четвъртия кръг на тенис турнира в Индиън Уелс. Лидерката в световната ранглиста при жените надделя в третия кръг над Зарин...