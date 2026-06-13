1704 случаи на COVID-19 у нас, 15 нови
Пичанилет лица до момента са 80
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Пичанилет лица до момента са 80
Днес има още 20 нови случая
Общият брой на заразените е 1555
Това съобщиха от Националния оперативен щаб
Новорегистрираните случаи са 18, шеста жертва на заразата
Това обяви председателят на Националния оперативен кризисен щаб генерал-майор Венцислав Мутафчийски