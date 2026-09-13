Внимание! Доц. Кунчев с важно предупреждение за хората на плажа
По думите му морската вода по българското Черноморие в момента е много чиста
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По думите му морската вода по българското Черноморие в момента е много чиста
Подобно явление се наблюдаваше и около Великден
Регионалната инспекция по околната среда и водите ще стартира административно-наказателна процедура срещу ТЕЦ "Брикел" заради допуснатото запрашаване...
Варна. Наднормено запрашаване на въздуха е измерено във Варна, това съобщи Изпълнителната агенция по околна среда, цитирана от "Фокус". Фини прахови...