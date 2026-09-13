Няма прошка! Кога запорират заплатата при лош кредит
Спасението е бързо плащане на 20 процента от задълженията
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Спасението е бързо плащане на 20 процента от задълженията
Отмяната идва в резултат на извършеното пълно погасяване на главницата в размер на 3,7 млн. лева
"Россотрудничество" и шефът му Евгений Примаков са в санкционния списък
Прокуратурата с извънердно съобщение
7275 пенсии са били запорирани през миналата година
7275 пенсии са били запорирани през 2022 г., като сумата по тях е близо 1,8 млн. лева
Публичните търгове вече ще са и онлайн
Ева Кайли е с повдигнато обвинение и запор на парите
Удържат им пари заради дългове за парно и борчове към банки
Как се ходи по мъките, за да докажеш, че си невинен, изпита Диана Микова
Това е заради промяната на размера на минималната заплата
Причината е вдигането на минималната работна заплата от 610 на 650 лева
Има облекчения и за Тумпаров
Министърът даде на депутатите информация за платените такси от хазартния бизнес
Решението е на Софийския административен съд срещу решение на НАП
Цацаров се мотивира за решението на КПКОНПИ да запорира имущество на сем. Прокопиеви
Най-тъжно му е за запорираната Телефонна палата
Софийският градски съд, по искане на КПКОНПИ, е наложил запор на имущество на бизнесмена
Дела са заведени от адвокат, който години наред е бил нает от общината