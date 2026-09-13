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Към момента няма неконтролируеми преливания
Прави го за хората, но някой от тях не го разбират и го смятат за луд
Със специална технология експерти ще запълват дупки под земята от нелегални рудници в Перник От понеделник започват укрепителни дейности в два опитни...