Вашингтон без бензин. Американците се запасяват
Кибератака остави няколко щата без гориво, цената скочи до небето
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Кибератака остави няколко щата без гориво, цената скочи до небето
Азитромицинът ще се произвежда от български производител
Благоевград. Четиримата жители на симитлийското село Сухострел ще посрещнат и тази Коледа на тъмно. Но поне ще имат храна и лекарства за празника. „Д...