Китай даде енергиен шах на Запада
Прави невиждана термоядрена технология
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Прави невиждана термоядрена технология
Според различни медийни източници в Европа
Коментари на Макрон, Шолц и Джонсън
Западните държавни са изготвили план за Сирия, който предвижда директна военна намеса, съобщи британският в. "Индипендънт", като се позова на източниц...