Големите в пътищата в битка за Западната дъга
8 родни играчи, австрийци, чехи и италианци се борят за 92,7 млн. лв. Най-големите родни пътностроителни фирми са подали оферти за изграждане на втор...
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8 родни играчи, австрийци, чехи и италианци се борят за 92,7 млн. лв. Най-големите родни пътностроителни фирми са подали оферти за изграждане на втор...
София. Агенция "Пътна инфраструктура" обяви трети търг за избор на изпълнител на втората отсечка от Западната дъга на Околовръстното шосе на София, пр...
Западната дъга на столичния Околовръстен път ще струва близо 90 млн. лв. без ДДС. Такава е офертата на компанията "Трейс Груп Холд" АД за изграждане н...
София. Пътностроителният холдинг "Трейс Груп Холд" АД е единственият допуснат кандидат да строи Софийския околовръстен път-Западна дъга. В Агенция...