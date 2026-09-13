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90 млн. лв. за Околовръстното

90 млн. лв. за Околовръстното

Западната дъга на столичния Околовръстен път ще струва близо 90 млн. лв. без ДДС. Такава е офертата на компанията "Трейс Груп Холд" АД за изграждане н...

15 август | 21:45
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