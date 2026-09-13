Ето го най-страшното от войната - ще плащаме с десетилетия
Токсичните замърсители от ракетите и бомбите съсипват въздуха, почвата и водата. Плащаме със здравето си
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Токсичните замърсители от ракетите и бомбите съсипват въздуха, почвата и водата. Плащаме със здравето си
Не мислите, че ще можете да се скриете
Открити са десет специфични химикала PFAS
Въглищата, колите и строежите са най-големите замърсители
Единен контролен орган ще следи хидротехническите съоръжения Замърсителите на води да плащат щетите. Това ще е промяна в Закона за водите, който ще б...