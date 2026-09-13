Драма с въздуха на Русе. Министър даде дума
Юлиян Попов се срещна с гражданите
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Юлиян Попов се срещна с гражданите
Превишена концентрация на фини прахови частици тази сутрин е регистрирана в 9 български града според Индекса за чистотата на атмосферата на Европейска...
Видин. Няма наличие на превишения на нормите на атмосферния въздух вода в района на село Горни Лом вследствие експлозията във фабрика за боеприпаси. н...