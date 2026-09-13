Националите по таекуондо заминаха за силен турнир в Австрия
Националният отбор по таекуондо WTF замина за Инсбрук Австрия, където ще вземе участие на финалите на престижния турнир Austrian Open от клас G1 за мъ...
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Националният отбор по таекуондо WTF замина за Инсбрук Австрия, където ще вземе участие на финалите на престижния турнир Austrian Open от клас G1 за мъ...
Със сериозни амбиции за медали днес за Швейцария отлетяха българските участници на предстоящото Европейски първенство по таекуондо – WTF за мъже и жен...
100 фенове потеглиха от София за Палермо днес с автобус, 2 микробуса и 3 леки коли. Става въпрос за агитки на "Берое", на "Ботев" и на ЦСКА, които ще...