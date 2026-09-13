Четири важни назначения в земеделието
Попълниха накуп заместник - министрите
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Попълниха накуп заместник - министрите
София. Премиерът Пламен Орешарски назначи още петима зам.-министри, съобщи правителствената информационна служба. Това са Людмила Елкова – заместник...
София. Следващата седмица ще бъдат обявени заместник-министрите и областните управители, съобщи в парламента министър-председателят Пламен Орешарски....