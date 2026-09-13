Турция сложи ръка и на агенция „Джихан“
Само няколко дни след като взе контрола над най-високотиражния опозиционен вестник „Заман", турското правителство сложи ръка и върху информационна аге...
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Само няколко дни след като взе контрола над най-високотиражния опозиционен вестник „Заман", турското правителство сложи ръка и върху информационна аге...
Френският президент Франсоа Оланд и външният министър Жан-Марк Еро разкритикуваха днес Турция за превземането на в. "Заман". "Европейският съюз трябв...
"Споразумението с Турция е изключително важно, но то не може да бъде разменна монета срещу пускането на бежанците към Европа. Когато една страна се ст...
„Заман", най-тиражният всекидневник в Турция, рязко смени редакционната си политика, след като офисите му в Истанбул бяха превзети със сила от полиция...