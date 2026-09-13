Зам.-областният на Пловдив подаде оставка
Най-вероятно в понеделник ще освободят Христо Грудев
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Най-вероятно в понеделник ще освободят Христо Грудев
Сливен. Неджми Осман е назначен за заместник-областен управител на Сливен, научи "Стандарт". Заповедта за назначението му е подписана от премиера Пла...
Сливен. Общински съветник от БСП-Нова Загора стана зам.-областен управител на Сливен. Огнян Арабаджиев е назначен със заповед на премиера Пламен Ореша...
Разград. Новият-заместник областен управител на Разград обяви, че остава да си живее на село, въпреки развитието на кариерата му в областния град. 33...