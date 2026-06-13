Трябва ни държавна стратегия за ВПК
- Г-н Ботев, вие бяхте зам.-министър на икономиката, а освен това сте роден в Карлово. Как бихте коментирали проблемите около ВМЗ? - За хората от ра...
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- Г-н Ботев, вие бяхте зам.-министър на икономиката, а освен това сте роден в Карлово. Как бихте коментирали проблемите около ВМЗ? - За хората от ра...