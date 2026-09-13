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Инспектират крепост до Пещера

Инспектират крепост до Пещера

Пазарджик. Заместник-министърът на културата Велислава Кръстева пристигна в Пещера, за да се запознае на място с реализацията на проекта „Консервация...

26 септември | 11:53
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