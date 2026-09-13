ВСС: Зам.-министърът на правосъдието се държи недостойно за юрист
София. В специална декларация Висшият съдебен съвет изрази позиция по отношение на изявления на зам.-правосъдния министър Петко Петков. Публикуваме п...
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София. В специална декларация Висшият съдебен съвет изрази позиция по отношение на изявления на зам.-правосъдния министър Петко Петков. Публикуваме п...
София. "Поискали сме от министерство на финансите 20 милиона лева, за да гарантираме 20% увеличение в Бюджет 2015", съобщи по нова ТВ заместник-минист...
Кърджали. Заместник-министърът на външните работи Ангел Величков посети момчилградското СОУ „Н.Й. Вапцаров" и се срещна с единадесетокласници в час п...
София. "Поддържам становището си, че няма несъвместимост. Няма акт на встъпване в длъжност, няма изразена воля за такова нещо, няма разписани докумен...
Пазарджик. Заместник-министърът на културата Велислава Кръстева пристигна в Пещера, за да се запознае на място с реализацията на проекта „Консервация...