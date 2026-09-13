Обрат! МВР закопча служител за обир в заложна къща
Сигналът за престъплението е получен вчера около 12.45 часа от охранителна фирма
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Сигналът за престъплението е получен вчера около 12.45 часа от охранителна фирма
Хитрецът го измъкнал от заложна къща
Обра злато, после я хванаха
Бруталните нападатели са молдовски граждани, а не руснаци, както се смяташе досега
В събота следобед те обраха заложна къща в Бургас
Двамата обирджии се виждат ясно на кадри от охранителна камера
Едно наскоро оповестено изследване за финансовата грамотност на децата ни показа, че основната финансова институция, която познават те, е заложната къ...
3 патрулки и 10 частни коли потрошени след гонка по софийските улици Легендарният обирджия Христо Георгиев-Ицо Полицая бе убит от ченгета посред бял...
Полицията задържа втория заподозрян за грабежа на заложна къща в "Надежда". "В хода на предприетата полицейска операция на територията на столицата, о...
Двама маскирани са ограбили заложна къща в столичния квартал "Красна поляна". Обектът се намира в блок 43 на улица "Добротич". Сигнал за случилото...
Крадци ограбиха заложна къща чрез пробита дупка в стената. Това съобщиха от полицията и уточниха, че са задигнати 4 500 лева и метална каса със 7 грам...
Пловдив. Неизвестни крадци обраха заложна къща на пъпа на Пловдив. Задигнали са 15 000 лева и един килограм злато заедно с металната каса, в която са...
Хасково. Нагли обирджии от хасковското село Стамболийски пробваха да пласират набързо откраднати вещи в Заложна къща в областния град. Крадците на...
Добрич. Апаши събориха тухлена стена, за да отмъкнат през дупката каса със злато и пари. Сигнал за престъплението е подаден в 1 часа след полунощ в П...
Бургас. Заложна къща "Штедрия" бе взривена вчера в бургаския комплекс "Изгрев". Инцидентът е станал малко след полунощ, а огънят е опожарил почти цяло...