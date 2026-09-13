Непушачите на протест пред "Ариана"
София. Втори протест в защита на пълната забрана за пушене започва днес от 11 ч. пред езерото "Ариана" в София. На него отново ще се съберат столичан...
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София. Втори протест в защита на пълната забрана за пушене започва днес от 11 ч. пред езерото "Ариана" в София. На него отново ще се съберат столичан...
София. Кръчмите няма да вадят пепелниците в знак на протест срещу пълната забрана за пушенето, защото очакват депутатите да променят закона. Това стан...
Здравната комисия вкарва в зала поправките за цигарите