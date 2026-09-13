Започва реконструкцията на зала "Фестивална"
Изпълнителният директор на "Академика 2011" ЕАД Борис Тодоров подписа договора за реконструкция на зала "Фестивална" с избрания изпълнител "Фестивална...
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Изпълнителният директор на "Академика 2011" ЕАД Борис Тодоров подписа договора за реконструкция на зала "Фестивална" с избрания изпълнител "Фестивална...
Волейболната зала на ЦСКА "Армеец" е пред събаряне, съобщи изпълнителният директор на клуба Александър Попов. "Тя се намира във военното поделение до...
София. Уникален концерт с неповторими изпълнители - това бе шоуто на Ману Чао La Ventura в зала "Фестивална". 52-годишният певец и музикант с испанска...
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