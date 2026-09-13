Всичко за Зала Фестивална

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3000 лудяха с Ману Чао

3000 лудяха с Ману Чао

София. Уникален концерт с неповторими изпълнители - това бе шоуто на Ману Чао La Ventura в зала "Фестивална". 52-годишният певец и музикант с испанска...

17 септември | 22:10
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