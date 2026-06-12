Лидерите в Давос обсъждат законно ли е убийството в Метавселената
Експертите са категорични, че сексуалното насилие и тормозът трябва да бъдат забранени във виртуалния свят
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Експертите са категорични, че сексуалното насилие и тормозът трябва да бъдат забранени във виртуалния свят
Употребата, отглеждането и притежанието на марихуана в щата Аляска от днес е напълно законно, съобщи АП. Легализирането идва в резултат на гражданска...