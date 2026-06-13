Парламентът гледа Закона за търговските вериги
Депутатите в Народното събрание ще обсъдят на първо четене Закона за защита на конкуренцията или наречен още Закон за търговските вериги. Законопроект...
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Депутатите в Народното събрание ще обсъдят на първо четене Закона за защита на конкуренцията или наречен още Закон за търговските вериги. Законопроект...