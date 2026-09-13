Правим спорта по-привлекателен за инвеститорите
„С 30 годишния срок за наем и ползване на спортна база, заложен в новия закон, правим спорта по-привлекателен за инвеститорите", заяви министърът на м...
Следете всички новини, анализи и коментари за Закон За Спорта. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
„С 30 годишния срок за наем и ползване на спортна база, заложен в новия закон, правим спорта по-привлекателен за инвеститорите", заяви министърът на м...
Олимпиадата отдавна е повече политика, отколкото състезание, каза още министърът „С новия Закон за физическото възпитание и спорта отговаряме на акту...
Строежите на т. нар. „селски стадиони", както и на всички съоръжения, финансирани с европари и държавни средства, вече ще се одобряват предварително о...
Готови сме да облекчим бюджетите на федерациите, увери министърът
София. Министърът на младежта и спорта Мариана Георгиева смята да вложи сили в написването на нов закон за спорта, който да изгради взаимовръзките меж...