Радев обжалва Закона за държавната собственост
Държавният глава вече наложи вето върху промените, а сега ги праща в Конституционния съд
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Държавният глава вече наложи вето върху промените, а сега ги праща в Конституционния съд
София. Парламентът прие на първо четене промени в Закона за държавната собственост, предаде репортер на Агенция „Фокус". 150 народни представители гла...
София. Министерският съвет предлага на Народното събрание да приеме Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост, с който да се...