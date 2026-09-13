Пенсионер закла сина си след скандал
Пенсионер закла 39-годишния си син с нож. Семейната драма е радневското село Трънково, съобщиха от полицията в Стара Загора. Двамата мъже се скарали...
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Пенсионер закла 39-годишния си син с нож. Семейната драма е радневското село Трънково, съобщиха от полицията в Стара Загора. Двамата мъже се скарали...
Нашумелият актьор от турските сериали Орхан Шимшек преряза гърлото на баща си и се предаде на полицията, съобщи в. "Хюриет". Тялото на възрастния мъж...
Русе. 31-годишен мъж заклал жена си и после се предаде сам в полицията. Драмата се разигра в русенския град Ветово. До убийството се стигнало при поре...
Мъж е заклал своя съсед в Цар Калоян. Инцидентът е станал на 19 декември, сигнал за случилото се е подаден около 17, 20 часа. Двамата съседи се скара...
Няма да оставим убиеца да се измъкне като Майкъл Шийлдс, заричат се във Фейсбук Укриващ се от закона англичанин закла българин при сбиване между млад...