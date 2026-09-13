Йовчев: Загражденията остават, докато спрат опитите за насилие
Разходите на полицията по протестите са близо 2 млн. лева
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Разходите на полицията по протестите са близо 2 млн. лева
Стара Загора. За да ограничи постоянно увеличаващия се бежански поток, България трябва да сключи споразумение с Турция като страна извън ЕС за връщане...
Плевен. Да се възстановят старите заграждения тип „кльон", вместо да се строят нови огради по границата с Турция. За тази спешна мярка за за излизане...
София. От около 1 ч. след полунощ полицията издига плътни заграждения пред сградата на Народното събрание, които да подсилят металните решетки, пазещи...