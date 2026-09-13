Мъж загина при инцидент в „Стомана Индъстри“
Инцидентът е станал при монтаж на газоход в новоизграждащ се филтър
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Инцидентът е станал при монтаж на газоход в новоизграждащ се филтър
Инцидентът е станал в района на Пазарджик в посока Бургас
Мъж загина от паднало дърво в близост до село Долни Богров
Стара Загора. 39-годишен мъж загина на място в катастрофа, а инцидентът е станал на изхода на АМ „Тракия" в посока Стара Загора. Мъжът е управлявал л...